Субашич: Россия хорошо играет в обороне и опасно контратакует

Голкиперподелился ожиданиями от предстоящей встречи сов четвертьфинале ЧМ-2018.

«У России хорошая команда. Конечно они будут давить нас, прежде всего полными трибунами. Нам будет непросто. Эта команда показывает хороший футбол, там много хороших игроков. Конечно, матч для нас не будет легким.

Мне кажется, что Россия сыграет в оборонительный футбол, но наша атака хороша. Повторю, я ожидаю тяжелую игру, но надеюсь, что нас удастся победить», — цитирует Субашича Sport24.

«Я бы не хотел говорить об индивидуальностях. Россия хорошо играет в обороне, они опасно контратакуют. Эта команда сильна своей командной игрой, а не индивидуальностями», — также отметил голкипер.

Напомним, Россия и Хорватия встретятся в четвертьфинале ЧМ-2018 7 июля в Сочи. 0