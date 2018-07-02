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    Федерация футбола Сенегала просит ФИФА пересмотреть правило фэйр-плей

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА Сборная Сенегала Сборная Японии Сборная Польши Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Федерация футбола Сенегала (FSF) направила в ФИФА два письма, в которых просит пересмотреть правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по критерию фэйр-плей, сообщает ВВС.

    Футболисты сборной Сенегала
    Футболисты сборной Сенегала
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    Сборная Сенегала не смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира в России, уступив по дополнительным показателям сборной Японии. Обе команды набрали по 4 очка и завершили групповой турнир с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (4-4), но футболисты сборной Японии получили меньше желтых карточек — четыре против шести у сенегальцев.

    Зная о своем преимуществе, последние 15 минут матча заключительного тура группового этапа с командой Польши (0:1) японцы перестали атаковать.

    «В будущем ФИФА должна наказывать команду, которая играет именно так. ФИФА ввела новую систему, но разве правило фэйр-плей решает все проблемы?

    После матча не было принято никаких мер по отношению к сборным Японии и Польши. За такое отношение к игре футболистов, тренеров или команды в целом нужно наказывать», — заявил представитель федерации.

    Ранее директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отмечал, что организация еще раз изучит правило выхода в плей-офф, однако вряд ли его изменит. 0

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