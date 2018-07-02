«Бавария» официально представила Ковача

Нико Ковач на презентации «Баварии»
twitter.com/FCBayernEN
«Я возвращаюсь. Очень рад, что выбор клуба был остановлен именно на мне. У нас есть общая задача — добиваться целей клуба и развивать каждого футболиста в команде», — заявил Ковач на пресс-конференции.
Стало известно, что в сентябре работу в тренерском штабе также начнет Петер Херманн, а в предсезонное турне с командой не поедут все футболисты, выступавшие на чемпионате мира-2018.
46-летний Нико Ковач ранее возглавлял «Айнтрахт» и помог клубу завоевать первый трофей за 30 лет — Кубок Германии. 0