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    «Бавария» официально представила Ковача

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    «Бавария» официально представила нового главного тренера команды — хорватского специалиста Нико Ковача.

    Нико Ковач на презентации «Баварии»
    Нико Ковач на презентации «Баварии»
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    «Я возвращаюсь. Очень рад, что выбор клуба был остановлен именно на мне. У нас есть общая задача — добиваться целей клуба и развивать каждого футболиста в команде», — заявил Ковач на пресс-конференции.

    Стало известно, что в сентябре работу в тренерском штабе также начнет Петер Херманн, а в предсезонное турне с командой не поедут все футболисты, выступавшие на чемпионате мира-2018.

    46-летний Нико Ковач ранее возглавлял «Айнтрахт» и помог клубу завоевать первый трофей за 30 лет — Кубок Германии. 0

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