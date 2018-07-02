«Бавария» официально представила Ковача

официально представила нового главного тренера команды — хорватского специалиста

Нико Ковач на презентации «Баварии» twitter.com/FCBayernEN 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я возвращаюсь. Очень рад, что выбор клуба был остановлен именно на мне. У нас есть общая задача — добиваться целей клуба и развивать каждого футболиста в команде», — заявил Ковач на пресс-конференции.

Стало известно, что в сентябре работу в тренерском штабе также начнет Петер Херманн, а в предсезонное турне с командой не поедут все футболисты, выступавшие на чемпионате мира-2018.

46-летний Нико Ковач ранее возглавлял «Айнтрахт» и помог клубу завоевать первый трофей за 30 лет — Кубок Германии. 0