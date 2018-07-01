Йерро не стал винить никого из футболистов в поражении

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    ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)Фотогалерея: ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
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    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал поражение от России (1:1, 3:4 — по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    Фернандо Йерро
    Фернандо Йерро
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    «Сейчас мы чувствуем себя как все испанцы в этот вечер. Мы приехали с большими амбициями. Не надо говорить, что мы сломались — коллапса не было. Есть тонкая линия между победой и поражением.

    Когда ребята выходили на поле, я сказал: выходите с удовольствием, мы готовы состязаться с любой командой. Надо уйти с поля с высоко поднятой головой. Все 23 человека — профессионалы, это удовольствие — прожить с ними несколько недель. Это хороший опыт.

    Мы знали, что матч будет непростой, но забили гол и повели. Затем наступил этап, когда и нам забили. Со стандартов Россия хорошо играет, как и в воздухе. Не обвиняю никого в команде. 15 игроков выложились полностью. Но у нас есть и слабые стороны. Никаких упреков!

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