Йерро не стал винить никого из футболистов в поражении

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал поражение от России (1:1, 3:4 — по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Сейчас мы чувствуем себя как все испанцы в этот вечер. Мы приехали с большими амбициями. Не надо говорить, что мы сломались — коллапса не было. Есть тонкая линия между победой и поражением.

Когда ребята выходили на поле, я сказал: выходите с удовольствием, мы готовы состязаться с любой командой. Надо уйти с поля с высоко поднятой головой. Все 23 человека — профессионалы, это удовольствие — прожить с ними несколько недель. Это хороший опыт.

Мы знали, что матч будет непростой, но забили гол и повели. Затем наступил этап, когда и нам забили. Со стандартов Россия хорошо играет, как и в воздухе. Не обвиняю никого в команде. 15 игроков выложились полностью. Но у нас есть и слабые стороны. Никаких упреков!

Тренировались так, что просто не выдержали. Это футбол, что здесь такого? Мы больше владели мячом, чаще доходили до штрафной. Те, кто знает футбол, понимают, что в нем надо быть эффективным. Это лотерея, и нам в ней не повезло», — приводит слова Йерро «Чемпионат». 0