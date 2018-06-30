Уткин надеется на Черчесова и считает, что Испания «сама себе привезет»

Комментатор и спортивный журналистоценил шансы сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Встреча состоится 1 июля.

«Нужно ждать и таиться, понимать свою слабость, свою, если хотите, убогость, нужно копить в себе злость.

Эта злость есть у Черышева. Он, в конце концов, не признан в Испании: он воспитанник "Реала", в "Реале" он не играет и уже играть не будет, но он и в "Вильярреале" в последнее время не был основным игроком. Он забил всего четыре мяча, правда, один в свои ворота, но ему просто было скучно — это был рикошет.

Кто бы ни был выбран из нападающих, у него тоже будет хорошая мотивация. Дзюба тут стал ведущим игроком сборной, а для Смолова это шанс, он ведь забивал дважды Испании в ноябре.

Главное, чтобы тренер смог посмотреть на своих игроков свежими глазами. Я в это не очень верю, но я на это надеюсь. Надеюсь на Черчесова, представляете? Потому что очень важно, чтобы им не двигали стереотипы, тогда он сам станет немножечко Йоахимом Левом, а Черчесов с большим почтением к нему относится, как бы не со слишком большим.

Сила сборной России заключается в том, что она находится в осознанном положении андердога — ей нужно бояться Испанию. Ей лучше вспомнить, что ей нечем гордиться в ничьей, которой она достигла в матче в Петербурге. Это ничья, в которой мы пропустили три гола от защитников сборной Испании. Нам Альба забил головой. Мы с коллегой Рынкевичем не нашли ни одного гола Альбы, забитого головой во взрослом футболе.

Мы точно знаем, что Испания сама себе точно что-нибудь привезет. Наша задача — этим воспользоваться, подойти к этому моменту, который обязательно представится, не упустив еще все. Вот так формулируется наша надежда.

Рецепта победы над Испанией не существует. Это одна из двух сильнейших команд и лучших по показанной игре на этом чемпионате. А мы — хозяева. Наша сила в том, что Испания никогда не обыгрывала хозяев. Правда, когда Испания была сильнее всего, ей везло обходить хозяев.

Вряд ли бы она уступила ЮАР в 2010-м, Австрии — в 2008-м, Украине — в 2012-м. Но так уже было. Испания не зря, на словах, правда, остерегалась встречи со сборной России. Не гипертрофировать бы это. Удачи нам всем», — сказал Уткин в передаче на своем YouTube-канале. 0