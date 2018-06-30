ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сенегал на первом в истории чемпионате мира 2002 годаКто к нам с мячом придет? Сенегал
  • 15:55
    • Гризманн и Месси — в стартовых составах Франции и Аргентины на матч 1/8 финала ЧМ
  • 15:45
    • Черчесов сравнил матч против Испании с диктантом
  • 15:32
    • Буффон трогательно попрощался с «Ювентусом»
  • 14:02
    • Игроки сборной России перед матчем с Испанией обратились к болельщикам
  • 12:17
    • Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе
    Все новости спорта

    Уткин надеется на Черчесова и считает, что Испания «сама себе привезет»

    Сборная России Футбол России Футбол на ТВ Сборная Испании Футбол Испании Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин оценил шансы сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча состоится 1 июля.

    «Нужно ждать и таиться, понимать свою слабость, свою, если хотите, убогость, нужно копить в себе злость.

    Эта злость есть у Черышева. Он, в конце концов, не признан в Испании: он воспитанник "Реала", в "Реале" он не играет и уже играть не будет, но он и в "Вильярреале" в последнее время не был основным игроком. Он забил всего четыре мяча, правда, один в свои ворота, но ему просто было скучно — это был рикошет.

    Кто бы ни был выбран из нападающих, у него тоже будет хорошая мотивация. Дзюба тут стал ведущим игроком сборной, а для Смолова это шанс, он ведь забивал дважды Испании в ноябре.

    Главное, чтобы тренер смог посмотреть на своих игроков свежими глазами. Я в это не очень верю, но я на это надеюсь. Надеюсь на Черчесова, представляете? Потому что очень важно, чтобы им не двигали стереотипы, тогда он сам станет немножечко Йоахимом Левом, а Черчесов с большим почтением к нему относится, как бы не со слишком большим.

    Сила сборной России заключается в том, что она находится в осознанном положении андердога — ей нужно бояться Испанию. Ей лучше вспомнить, что ей нечем гордиться в ничьей, которой она достигла в матче в Петербурге. Это ничья, в которой мы пропустили три гола от защитников сборной Испании. Нам Альба забил головой. Мы с коллегой Рынкевичем не нашли ни одного гола Альбы, забитого головой во взрослом футболе.

    Мы точно знаем, что Испания сама себе точно что-нибудь привезет. Наша задача — этим воспользоваться, подойти к этому моменту, который обязательно представится, не упустив еще все. Вот так формулируется наша надежда.

    Рецепта победы над Испанией не существует. Это одна из двух сильнейших команд и лучших по показанной игре на этом чемпионате. А мы — хозяева. Наша сила в том, что Испания никогда не обыгрывала хозяев. Правда, когда Испания была сильнее всего, ей везло обходить хозяев.

    Вряд ли бы она уступила ЮАР в 2010-м, Австрии — в 2008-м, Украине — в 2012-м. Но так уже было. Испания не зря, на словах, правда, остерегалась встречи со сборной России. Не гипертрофировать бы это. Удачи нам всем», — сказал Уткин в передаче на своем YouTube-канале. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Салах потерпел неудачу на ЧМ-2018 еще в Киеве
  • 20/06/2018 в 17:55
    •
  • Прогноз
  • Испания — Россия
  • 2,01
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Может ли Аргентина забить больше одного гола?
  • Франция — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1,65
    •
  • Лишится ли Месси надежды на трофей?
  • Франция – Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2,35
    •
  • Уругвай не уступит чемпионам Европы
  • Уругвай — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1,46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Станислав Черчесов Футбол С мыслью о реванше за Евро-2008. Россияне опасаются, но не боятся испанцевПодопечные Станислава Черчесова готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 Вчера в 16:190
  • 11:40
    • Опубликован календарь Бундеслиги на сезон-2018/19
  • 10:40
    • Игрок сборной России включен в символическую команду группового этапа ЧМ-2018
  • 16:27
    • ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной
    Бобби Мур держит в руках Кубок Мира после победы в финале домашнего ЧМ-1966 Футбол Кто к нам с мячом придет? АнглияБобби Чарльтон и Джеффри Херст, Гари Линекер и Дэвид Бекхэм, скандальная победа 1966 года, полуфинал 1990-го и провал 2014-го. История сборной Англии на чемпионатах мира по футболу Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дуэль Дешама и Сампаоли
  • 3,06
    •
  • 16:16
    • Черышев считает, что Россия может обыграть любую команду мира
  • 15:12
    • Алли вернулся к тренировкам после травмы
  • 14:58
    • Хонда: Очень соскучился по России и благодарен ЦСКА
    Англичане были вялыми Футбол Дневник ЧМ-2018. Конец группового этапа, японская хитрость и английская апатияО главных событиях пятнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:330
  • 14:45
    • «Рубин» завершил сбор в Сербии поражением
  • 14:30
    • «Галатасарай» выкупил у «Интера» защитника
  • 14:18
    • СМИ: «МЮ» включился в борьбу за Фекира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие