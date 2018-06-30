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    Мбаппе: Не сравнивайте меня с Пеле, он — это другой уровень

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе призвал не сравнивать его с легендарным бразильским футболистом Пеле, чье достижение он повторил в игре 1/8 финала чемпионата мира против аргентинцев.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Аргентины со счетом 4:3. Мбаппе забил в этой игре два гола, заработал пенальти и был признан лучшим игроком матча.

    Мбаппе — первый футболист не старше 19 лет, оформивший дубль в одном матче чемпионата мира с 1958 года, когда то же самое совершил нападающий сборной Бразилии Пеле в финале против команды Швеции (5:2).

    «Я рад, что повторил достижение Пеле. Но давайте не сравнивать меня с ним. Пеле — это другой уровень. Но, конечно, очень приятно повторить его результат.

    Для меня важно заявить о себе на чемпионате мира, потому что здесь ты играешь против лучших из лучших, и это твой шанс показать, на что ты способен.

    Лучшей возможности сделать это просто нет», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0

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