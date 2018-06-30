Мбаппе: Не сравнивайте меня с Пеле, он — это другой уровень

Нападающий сборной Франциипризвал не сравнивать его с легендарным бразильским футболистом, чье достижение он повторил в игре 1/8 финала чемпионата мира против аргентинцев.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Аргентины со счетом 4:3. Мбаппе забил в этой игре два гола, заработал пенальти и был признан лучшим игроком матча.

Мбаппе — первый футболист не старше 19 лет, оформивший дубль в одном матче чемпионата мира с 1958 года, когда то же самое совершил нападающий сборной Бразилии Пеле в финале против команды Швеции (5:2).

«Я рад, что повторил достижение Пеле. Но давайте не сравнивать меня с ним. Пеле — это другой уровень. Но, конечно, очень приятно повторить его результат.

Для меня важно заявить о себе на чемпионате мира, потому что здесь ты играешь против лучших из лучших, и это твой шанс показать, на что ты способен.

Лучшей возможности сделать это просто нет», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0