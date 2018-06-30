Хонда: Очень соскучился по России и благодарен ЦСКА

Полузащитникзаявил, что рад вернуться в Россию, чтобы сыграть на чемпионате мира, а также поблагодарил московский

«Конечно, я соскучился по России и очень рад, что приехал сюда на чемпионат мира. Я пока не был в Москве на этом турнире, но, думаю, еще будет возможность. Конечно, Москву я вспоминаю с теплотой, хотя и другие города тоже помню», — цитирует Хонду ТАСС.

«Я очень благодарен ЦСКА, этот клуб дал мне все, что было в моей карьере и есть на данный момент. Я провел в этой команде замечательные годы, которые дали мне огромный рост в профессиональном плане. Я с теплотой вспоминаю всех партнеров по команде, с некоторыми мы периодически общаемся», — добавил футболист.

Также японец прокомментировал предстоящую встречу со сборной Бельгии в плей-офф ЧМ-2018.

«Мы никого не боимся — это в крови у японцев. Более того, сборная Бельгии — более удобный оппонент для нас, чем англичане. Мы уже выполнили свою задачу на этом чемпионате мира — вышли в плей-офф. Дальше от нас мало кто ждет успеха — в этом наше преимущество», — отметил японец.

Напомним, Бельгия и Япония встретятся в 1/8 финала чемпионата мира 2 июля. 0