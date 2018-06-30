Футболки сборной Германии резко упали в цене после вылета с ЧМ-2018

Футболки сборной Германии сильно упали в цене, сообщает DW.

Футболки действующих чемпионов мира подешевели после провала команды на чемпионате мира в России. Если раньше цена составляла 79,95 евро, то после вылета Бундестим ценник остановился на 49,95 евро.

Напомним, на ЧМ-2018 Германия играла в одной группе с командами Швеции, Мексики и Южной Кореи. Немцы одержали одну победу за турнир, обыграв Швецию со счетом 2:1. От Мексики и Кореи подопечные Йоахима Лева потерпели поражения — 0:1 и 0:2 соответственно. В итоге чемпионы мира 2014 года оказались на последнем месте в группе и впервые в истории не сумели выйти в плей-офф мундиаля. 0