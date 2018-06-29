Каземиро: Нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в ловушку Мексики

Защитник сборной Бразилииотметил, что команда с каждым матчем чемпионата мира улучшает свою игру и становится более опытной.

Бразильцы по итогам группового этапа с семью очками заняли первое место в группе Е. Помимо побед над сборными Коста-Рики (2:0) и Сербии (2:0), команда Бразилии сыграла вничью со швейцарцами (1:1).

В матче 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики. Встреча пройдет 2 июля в Самаре, начало — 17:00 мск.

«Мы растем и становимся более опытными от матча к матчу и будем еще лучше в следующих.

У нас позади четыре игры, и надо стараться на поле быть лучшими, играть с сердцем, чтобы исполнить мечту, за которой мы все приехали сюда.

Тренер сборной Мексики очень умен. Он постоянно удивляет, и нам нужно быть очень внимательными в следующей игре, чтобы не попасть в их ловушку», – цитирует ТАСС Каземиро. 0