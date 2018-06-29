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    Идрисса Думбия подписал 5-летний контракт с «Ахматом»

    Ахмат РФПЛ Футбол России Трансферы Андерлехт Календарь РФПЛ
    Грозненский «Ахмат» на официальном сайте подтвердил переход из «Андерлехта» полузащитника Идриссы Думбия.

    Идрисса Думбия
    Идрисса Думбия
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    Ивуарийский футболист подписал с «Ахматом» контракт сроком на пять лет и будет выступать за команду под номером 8.

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    • «Наш клуб строго придерживается линии, что объявлять о переходах игроков следует только после того, как будут подписаны все документы, футболист пройдёт медицинское обследование и подпишет личный контракт.

    Сегодня такая договорённость достигнута в переговорах с бельгийским "Андерлехтом" по переходу в наш клуб полузащитника Идриссы Думбия.

    20-летний футболист из Кот-д'Ивуара прошёл медицинское обследование и подписал личный контракт, который рассчитан на пять лет.

    Идрисса Думбия играет на позиции опорного полузащитника. Я желаю футболисту удачи, ярких игр и побольше побед с нашим клубом», — сказал президент грозненцев Магомед Даудов.

    Прошлый сезон 20-летний Думбия провел на правах аренды в другом бельгийском клубе высшего дивизиона — «Зюлте-Варегеме», в составе которого отыграл 34 матча и забил 1 гол. 0

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