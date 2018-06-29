Боатенг: Германия оказалась на дне

Защитникобратился к фанатам после неудачного выступления команды на чемпионате мира-2018 в России.

«Это большое несчастье. ЧМ-2018 оказался совсем другим по сравнение с тем, чего ожидаи мы все. Я очень разочарован и зол, но мне при этом очень жаль болельщиков, которые поддерживали нас на трибунах и дома перед телевизорами. Нам не удалось нормально войти в игру в России. Да, шансы были, но ничего не получилось. Если четыре года назад мы были на вершине, то сейчас Германия оказалась на дне.

Сейчас у всех нас сложный период. Но я хочу просто поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы сделаем выводы и продолжим работать. Обещаю, что наше возвращение состоится!», — написал Боатенг в Instagram.

В последнем матче группового этапа Германия уступила Южной Корее (0:2) и покинула турнир. 0