Петер Шмейхель: Неймар был проблемой для Бразилии в матче c Сербией

Экс-вратарькритически высказался в адрес нападающего

«У Бразилии до сих пор есть проблема с Неймаром, который сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Он до сих пор пытается поразить всех своими навыками, но в матче с Сербией у него было несколько моментов, которые он упустил. В этой конкретной игре он стал проблемой», — цитирует Шмейхеля RT.

«Бразильские футболисты думают, что игра будет решена, если они отдадут мяч Неймару, и он сделает что-то. Они действительно находят его передачей, но Неймар не делает ничего полезного. Я думаю, ему нужен небольшой отдых, он не до конца восстановился после травмы и не достиг своего обычного высокого уровня. Мне понравилась работа арбитра, который не реагировал на падения Неймара», — также отметил датчанин.

Напомним, Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф с первого места в группе. 0