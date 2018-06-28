Кинтеро: Сборной Колумбии ликовать рано, мы еще ничего не выиграли на ЧМ

Полузащитник сборной Колумбиисчитает, что игрокам его команды рано ликовать по поводу выхода в 1/8 финала чемпионата мира в России.

Сборная Колумбии в четверг в Самаре обыграла команду Сенегала со счетом 1:0 и вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв первое место в группе.

Соперниками колумбийцев по 1/8 финала могут стать сборные Англии и Бельгии.

«Рано ликовать, надо думать о следующем матче, мы еще ничего не выиграли. Мы все надеемся, что наша команда добьется успеха на этом чемпионате.

Сегодня нам было очень нелегко. Сенегальцы играют жестко, но и мы готовы на все ради своей страны.

Что касается следующего соперника — Бельгия это будет или Англия, то гадать смысла нет, на этой стадии простых соперников не бывает», — сказал Кинтеро изданию «Р-Спорт». 0