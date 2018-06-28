Пекерман: Игры плей-офф ЧМ – это матчи жизни или смерти

Главный тренер сборной Колумбиисравнил предстоящую игру 1/8 финала чемпионата мира по футболу с матчем жизни или смерти.

Встреча группы Н между сборными Сенегала и Колумбии прошла в четверг в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев.

«У нас были разные варианты стратегии на сегодняшнюю игру. Нет какой-то одной волшебной формулы победы. Думаю, мы смогли хорошо отработать стандартные положения.

Этот гол — не случайность, наши игроки хорошо работают не только ногами, но и головой. Нашей задачей было вывести сборную Сенегала из равновесия, и нам это удалось.

Моя команда играла хорошо и просто использовала свои возможности», — цитирует тренера «Р-Спорт».

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Южноамериканцы заняли первое место в своем квартете, набрав 6 очков. В плей-офф сборная Колумбии сыграет с англичанами или бельгийцами.

«Англия в плей-офф? Всегда буду отвечать на этот вопрос одинаково. Любая команда, которая выйдет в 1/8 финала — хорошая.

У англичан молодая команда, но у нее есть гармония и вера в себя. Они довольно легко прошли групповой этап. Но сейчас начнутся совсем другие матчи.

Это матчи жизни или смерти, экстремальная ситуация. Думаю, у сборной Англии есть игроки, способные проявить себя в таких матчах, но они есть и у нас», — сказал Пекерман журналистам. 0