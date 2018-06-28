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    Япония уступила Польше, но вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

    Япония — Польша 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Японии Сборная Польши Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Польши одержала победу над командой Японии (1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Япония — Польша
    Япония — Польша
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    Матч 3-го тура группы Н прошел в Волгограде. Главный арбитр — Жанни Сиказве из Замбии.

  • ЧМ-2018. Япония — Польша 0:1
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    • В первом тайме хороший момент у польской сборной был на 32-й минуте матча, но Эйдзи Кавасима среагировал на удар Камиля Гросицки.

    Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Штрафной на половине соперника заработала Польша, Левандовски не дотянулся до мяча с навеса, зато его прямо перед вратарской принял Ян Беднарек и забил первый гол за сборную.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Команда Японии заняла второе место в группе Н с 4 очками. Поляки, набравшие 3 очка, закончили выступление на турнире, как и команда Сенегала, уступившая в параллельном матче Колумбии (0:1).

    Колумбийцы, набрав 6 очков, возглавили группу Н, сенегальцы с 4 очками остались третьими, уступив второе место японцам за счет большего числа желтых карточек.

    Колумбия в 1/8 финала сыграет с командой занявшей второе место в группе G, а Япония сыграет с победителем этой группы. На данный момент это Бельгия и Англия соответственно — у команд по 6 очков.

    ЧМ-2018. Группа Н
    Япония — Польша — 0:1 (0:0)
    Гол: Беднарек, 59Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Макино, Йосида, Нагатомо, Г.Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Окадзаки (Осако, 47), Усами (Инуи, 65), Муто (Хасебе, 82)Польша: Фабяньски, Беднарек, Глик, Берешиньски, Кужава (Пешко, 79), Гуральски, Крыховяк, Енджейчик, Грощицки, Зелиньски (Теодорчик, 79), ЛевандовскиПредупреждение: Макино, 66
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