Япония — Польша 0:1, обзор матча

Матч 3-го тура группы Н прошел в Волгограде. Главный арбитр — Жанни Сиказве из Замбии.
В первом тайме хороший момент у польской сборной был на 32-й минуте матча, но Эйдзи Кавасима среагировал на удар Камиля Гросицки.
Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Штрафной на половине соперника заработала Польша, Левандовски не дотянулся до мяча с навеса, зато его прямо перед вратарской принял Ян Беднарек и забил первый гол за сборную.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Команда Японии заняла второе место в группе Н с 4 очками. Поляки, набравшие 3 очка, закончили выступление на турнире, как и команда Сенегала, уступившая в параллельном матче Колумбии (0:1).
Колумбийцы, набрав 6 очков, возглавили группу Н, сенегальцы с 4 очками остались третьими, уступив второе место японцам за счет большего числа желтых карточек.
Колумбия в 1/8 финала сыграет с командой занявшей второе место в группе G, а Япония сыграет с победителем этой группы. На данный момент это Бельгия и Англия соответственно — у команд по 6 очков.