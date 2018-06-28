Япония — Польша 0:1, обзор матча

Сборная Польши одержала победу над командой Японии (1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч 3-го тура группы Н прошел в Волгограде. Главный арбитр — Жанни Сиказве из Замбии.

В первом тайме хороший момент у польской сборной был на 32-й минуте матча, но Эйдзи Кавасима среагировал на удар Камиля Гросицки.

Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Штрафной на половине соперника заработала Польша, Левандовски не дотянулся до мяча с навеса, зато его прямо перед вратарской принял Ян Беднарек и забил первый гол за сборную.

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Команда Японии заняла второе место в группе Н с 4 очками. Поляки, набравшие 3 очка, закончили выступление на турнире, как и команда Сенегала, уступившая в параллельном матче Колумбии (0:1).

Колумбийцы, набрав 6 очков, возглавили группу Н, сенегальцы с 4 очками остались третьими, уступив второе место японцам за счет большего числа желтых карточек.

Колумбия в 1/8 финала сыграет с командой занявшей второе место в группе G, а Япония сыграет с победителем этой группы. На данный момент это Бельгия и Англия соответственно — у команд по 6 очков.