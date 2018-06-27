Сербия — Бразилия 0:2, обзор матча

одержала победу над(2:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018.

Матч 3-го тура группы Е прошел в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

Уже на 10-й минуте бразильцам пришлось делать вынужденную замену — Марсело получил повреждение. Его заменил Филипе Луис.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Коутиньо из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Паулиньо оторвался от защитников и в касание перебросил мяч через Стойковича, который пытался сыграть на выходе.

А на 68-й минуте Бразилия увеличила своё преимущество. Неймар с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Тиаго Силва оторвался от Матича и головой отправил мяч в сетку.

Бразилия с 7 очками возглавила группу Е, Сербия с 3 очками на 3-й строке таблицы.

Второе место в группе у команды Швейцарии (5 очка), которая в Нижнем Новгороде сыграла вничью с Коста-Рикой (1 очко).

Бразилия в 1/8 финала встретится с командой Мексики, занявшей второе место в группа F. Швейцария сыграет с победителем группы F — Швецией.