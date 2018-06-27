Осенью сборная России сырает в Ростове, Калининграде и Сочи

10 сентября россияне проведут контрольный матч со сборной Чехии на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, начало в 19.00.
В октябре национальной команде предстоят две домашние игры в рамках Лиги наций УЕФА. 11 октября в Калининграде – со Швецией («Стадион Калининград», начало в 21.45) и 14 октября в Сочи – с Турцией (стадион «Фишт», начало в 19.00).
Напомним, что 7 сентября у сборной России в Трабзоне запланирован выездной поединок Лиги наций с Турцией, 15 ноября в Лейпциге контрольный матч с Германией и 20 ноября – также встреча Лиги наций со Швецией в Сольне.
Стали известны города, где @TeamRussia сыграет осенью матчи Лиги Наций и контрольный поединок— Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.
Лига Наций
🇷🇺🇸🇪Россия — Швеция
📅11 октября
📌 Калининград
🇷🇺🇹🇷 Россия — Турция
📅 14 октября
📌 Сочи
Контрольный матч
🇷🇺🇨🇿 Россия — Чехия
📅 10 сентября
📌 Ростов-на-Дону pic.twitter.com/2XsRrcSc6D