Осенью сборная России сырает в Ростове, Калининграде и Сочи

Определены места проведения трех домашних матчей сборной России осенью 2018 года, информирует пресс-служба РФС.

10 сентября россияне проведут контрольный матч со сборной Чехии на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, начало в 19.00.

В октябре национальной команде предстоят две домашние игры в рамках Лиги наций УЕФА. 11 октября в Калининграде – со Швецией («Стадион Калининград», начало в 21.45) и 14 октября в Сочи – с Турцией (стадион «Фишт», начало в 19.00).

Напомним, что 7 сентября у сборной России в Трабзоне запланирован выездной поединок Лиги наций с Турцией, 15 ноября в Лейпциге контрольный матч с Германией и 20 ноября – также встреча Лиги наций со Швецией в Сольне.

Стали известны города, где @TeamRussia сыграет осенью матчи Лиги Наций и контрольный поединок

Лига Наций

🇷🇺🇸🇪Россия — Швеция

📅11 октября

📌 Калининград

🇷🇺🇹🇷 Россия — Турция

📅 14 октября

📌 Сочи

Контрольный матч

🇷🇺🇨🇿 Россия — Чехия

📅 10 сентября

📌 Ростов-на-Дону pic.twitter.com/2XsRrcSc6D — Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.

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