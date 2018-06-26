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    Россия все равно вышла в плей-оффИллюзии позади, но паниковать не стоит
    Короче, ЧМ. 25 и 26 июня
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    Короче, ЧМ. 25 и 26 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Сборная Египта Сборная Уругвая Сборная России Футбол России Сборная Ирана Сборная Португалии Португалия Сборная Испании Футбол Испании Сборная Марокко Сборная Австралии Сборная Перу Сборная Дании Сборная Франции Футбол Франции Сборная Исландии Сборная Хорватии Сборная Нигерии Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    Что вчера?

    Это было больно. Стас больше не космос. Первая серьезная проверка сборной России после 8:1 с саудитами и египтянами закончилась полным фиаско.

    Россия с треском проиграла Уругваю и финишировала второй в группе А — 0:3 (фото, видео). Вопреки собственным заявлениям, Черчесов все-таки дал отдохнуть трем игрокам «основы» — Фернандесу, Жиркову и Головину. Зря! Уже на 10-й минуте Газинский дважды ужасно ошибся, и Суарес идеально пробил штрафной, как пенальти, а на 23-й все стало понятно. После углового мяч отскочил к Диего Лаксальту: удар, рикошет, гол. «Точку» поставил Смольников, который получил вторую желтую и удалился за идиотский подкат в ноги. В итоге Уругвай довел дело до разгрома (спасибо Кавани) и стал пятой сборной в истории ЧМ с тремя «сухими» победами в группе. Ну а мы... А что мы? Вторые. Впереди — Испания.

  • Хочу знать больше!
  • Иллюзии позади, но паниковать не стоит

    • Египет с 45-летним голкипером Эссамом Эль-Хадари был бит Саудовской Аравией — 1:2 (фото, видео). «Фараоны» забили первыми — отличился Мо Салах — но затем арбитр дважды назначал в их ворота пенальти. И если в первом случае Эль-Хадари «потянул» выстрел Фахада Аль-Муваллада, то с ударом Сальмана Аль-Фараджа справиться не сумел. Второй тайм выдался откровенно скучным — публика оживилась лишь на 95-й минуте, когда забил Салем Аль-Досари. Команда Пицци с тремя очками заняла третье место в группе А, а египтяне, проиграв все три встречи, финишировали последними.

    Испания еле спаслась в игре с Марокко, но все равно заняла первое место и вышла на Россию — 2:2 (фото, видео). В первом тайме Серхио Рамос привез гол в свои ворота, однако спустя несколько минут иско восстановил паритет. Во втором тайме хулиганы-марокканцы были лучше: больше драйва, мобильности, моментов. На 80-й марокканцы забили вполне логичный и заслуженный гол — Эн-Несири не заметил Рамоса и ввинтил головой мяч точно в «девятку». Но сенсации сбыться было не суждено — в компенсированное время кросс Карвахаля нашел пятку Аспаса, и тот переправил мяч в сетку. Марокканцы долго и активно возмущались, но с телевизором (т.е. VAR) спорить нельзя.

  • Мне этого мало!
  • Недосып Роналду едва не лишил Португалию плей-офф

    • Криштиану Роналду в Саранске не давали спать, и он не забил пенальти, а его Португалия поделила очки с Ираном — 1:1 (фото, видео). Матч получился больше про борьбу и рубку, но не про красоту. Иранцы закрылись на все замки, но под конец первого тайма все равно пропустили — Куарежма забил, закрутив мяч внешней стороной в «девятку». Во втором тайме Роналду показал, что с человеком делает недосыпание. Криш упал, заработал пенальти, но пробил так себе — и счет на табло не поменялся. В концовке в ворота Португалии был назначен пенальти за не самое очевидное попадание в руку Фонте, и Карим Ансарифард выстрелил в «девятку». 1:1, и Португалия — вторая. Мимо России.

    Это всё?

    Станислав Черчесов сравнялся с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым по числу поражений во главе российской сборной. Проигрыш Уругваю (0:3) стал для него уже десятым. При этом для 10 поражений Черчесову потребовалось 23 матча. Хиддинк то же число поражений потерпел за 39 игр, Романцев — за 60. Похоже, Саламович идет на рекорд!

    Что сегодня?

    Сегодня определятся участники 1/8 финала от групп C и D. Досрочно путевку в плей-офф себе обеспечили лишь Франция и Хорватия.

    Австралия — Перу. Перуанцы уже вылетели, а вот Австралия еще может надеяться на чудо. Для выхода в плей-офф подопечным Берта ван Марвейка нужно обыгрывать латиноамериканцев и надеяться на поражение датчан. Для верности — крупнее или с большим количеством голов, чем в параллельной встрече.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Дания — Франция. Тут же все в руках датчан и Кристиана Эриксена. Победят Францию — станут первыми. Не проиграют — будут вторыми. Даже если проиграет, но забьет больше, чем Австралия наколотит в ворота немотивированного Перу, то тоже пройдет в 1/8. Франция? Они уже в 1/8.

    Исландия — Хорватия. Хорватия гарантировала себе первое место, и встреча в Ростове уже не имеет для них никакого турнирного значения. Златко Далич пообещал предоставить игровую практику тем, кто не получал ее (или играл совсем мало) в первых матчах. А это — плюс для Исландии, которой нужно побеждать с разницей не хуже, чем у Аргентины. Островитян может устроить и ничья в параллельном матче, если сами викинги победят с разницей в 2 мяча (тогда надо забить не меньше нигерийцев) или больше.

    Нигерия — Аргентина. Сенсационная победа Нигерии над исландцами дала Месси шанс выйти-таки в плей-офф, только теперь на пути аргентинцев — сами африканцы во главе с Ахмедом Мусой. Ситуация сложная и запутанная: Аргентина выходит из группы, если обыгрывает Нигерию с разницей лучше, чем у Исландии в случае победы над Хорватией. Африканцам же при определенных раскладах может хватить и ничьи.

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  • Прогнозы: Австралия — Перу, Дания — Франция, Исландия — Хорватия, Нигерия — Аргентина

    • Кстати, где смотреть?

    Австралия — Перу — Матч ТВ, 14:45
    Дания — Франция — Первый канал, 14:40
    Исландия — Хорватия – Матч ТВ, 20:45
    Нигерия — Аргентина – Первый канал, 20:40

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    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить. 0

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