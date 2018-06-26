Короче, ЧМ. 25 и 26 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Это было больно. Стас больше не космос. Первая серьезная проверка сборной России после 8:1 с саудитами и египтянами закончилась полным фиаско.

Россия с треском проиграла Уругваю и финишировала второй в группе А — 0:3 (фото, видео). Вопреки собственным заявлениям, Черчесов все-таки дал отдохнуть трем игрокам «основы» — Фернандесу, Жиркову и Головину. Зря! Уже на 10-й минуте Газинский дважды ужасно ошибся, и Суарес идеально пробил штрафной, как пенальти, а на 23-й все стало понятно. После углового мяч отскочил к Диего Лаксальту: удар, рикошет, гол. «Точку» поставил Смольников, который получил вторую желтую и удалился за идиотский подкат в ноги. В итоге Уругвай довел дело до разгрома (спасибо Кавани) и стал пятой сборной в истории ЧМ с тремя «сухими» победами в группе. Ну а мы... А что мы? Вторые. Впереди — Испания.

Хочу знать больше! Иллюзии позади, но паниковать не стоит

Египет с 45-летним голкипером Эссамом Эль-Хадари был бит Саудовской Аравией — 1:2 (фото, видео). «Фараоны» забили первыми — отличился Мо Салах — но затем арбитр дважды назначал в их ворота пенальти. И если в первом случае Эль-Хадари «потянул» выстрел Фахада Аль-Муваллада, то с ударом Сальмана Аль-Фараджа справиться не сумел. Второй тайм выдался откровенно скучным — публика оживилась лишь на 95-й минуте, когда забил Салем Аль-Досари. Команда Пицци с тремя очками заняла третье место в группе А, а египтяне, проиграв все три встречи, финишировали последними.

Испания еле спаслась в игре с Марокко, но все равно заняла первое место и вышла на Россию — 2:2 (фото, видео). В первом тайме Серхио Рамос привез гол в свои ворота, однако спустя несколько минут иско восстановил паритет. Во втором тайме хулиганы-марокканцы были лучше: больше драйва, мобильности, моментов. На 80-й марокканцы забили вполне логичный и заслуженный гол — Эн-Несири не заметил Рамоса и ввинтил головой мяч точно в «девятку». Но сенсации сбыться было не суждено — в компенсированное время кросс Карвахаля нашел пятку Аспаса, и тот переправил мяч в сетку. Марокканцы долго и активно возмущались, но с телевизором (т.е. VAR) спорить нельзя.

Мне этого мало! Недосып Роналду едва не лишил Португалию плей-офф

Криштиану Роналду в Саранске не давали спать, и он не забил пенальти, а его Португалия поделила очки с Ираном — 1:1 (фото, видео). Матч получился больше про борьбу и рубку, но не про красоту. Иранцы закрылись на все замки, но под конец первого тайма все равно пропустили — Куарежма забил, закрутив мяч внешней стороной в «девятку». Во втором тайме Роналду показал, что с человеком делает недосыпание. Криш упал, заработал пенальти, но пробил так себе — и счет на табло не поменялся. В концовке в ворота Португалии был назначен пенальти за не самое очевидное попадание в руку Фонте, и Карим Ансарифард выстрелил в «девятку». 1:1, и Португалия — вторая. Мимо России.

Это всё?

Станислав Черчесов сравнялся с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым по числу поражений во главе российской сборной. Проигрыш Уругваю (0:3) стал для него уже десятым. При этом для 10 поражений Черчесову потребовалось 23 матча. Хиддинк то же число поражений потерпел за 39 игр, Романцев — за 60. Похоже, Саламович идет на рекорд!

Что сегодня?

Сегодня определятся участники 1/8 финала от групп C и D. Досрочно путевку в плей-офф себе обеспечили лишь Франция и Хорватия.

Австралия — Перу. Перуанцы уже вылетели, а вот Австралия еще может надеяться на чудо. Для выхода в плей-офф подопечным Берта ван Марвейка нужно обыгрывать латиноамериканцев и надеяться на поражение датчан. Для верности — крупнее или с большим количеством голов, чем в параллельной встрече.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Дания — Франция. Тут же все в руках датчан и Кристиана Эриксена. Победят Францию — станут первыми. Не проиграют — будут вторыми. Даже если проиграет, но забьет больше, чем Австралия наколотит в ворота немотивированного Перу, то тоже пройдет в 1/8. Франция? Они уже в 1/8.

Исландия — Хорватия. Хорватия гарантировала себе первое место, и встреча в Ростове уже не имеет для них никакого турнирного значения. Златко Далич пообещал предоставить игровую практику тем, кто не получал ее (или играл совсем мало) в первых матчах. А это — плюс для Исландии, которой нужно побеждать с разницей не хуже, чем у Аргентины. Островитян может устроить и ничья в параллельном матче, если сами викинги победят с разницей в 2 мяча (тогда надо забить не меньше нигерийцев) или больше.

Нигерия — Аргентина. Сенсационная победа Нигерии над исландцами дала Месси шанс выйти-таки в плей-офф, только теперь на пути аргентинцев — сами африканцы во главе с Ахмедом Мусой. Ситуация сложная и запутанная: Аргентина выходит из группы, если обыгрывает Нигерию с разницей лучше, чем у Исландии в случае победы над Хорватией. Африканцам же при определенных раскладах может хватить и ничьи.

Кстати, где смотреть?

Австралия — Перу — Матч ТВ, 14:45

Дания — Франция — Первый канал, 14:40

Исландия — Хорватия – Матч ТВ, 20:45

Нигерия — Аргентина – Первый канал, 20:40

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