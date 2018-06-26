Американский клуб договорился о приобретении Руни

Форвард «Эвертона»продолжит карьеру в MLS, утверждает SkySports.

Как стало известно изданию, клубы уже согласовали условия трансфера. На переговорах присутствовал агент футболиста Пол Стретфорд.

Отмечается, что Руни получил визу и разрешение на работу, поэтому до конца недели присоединится к новой команде.

Впрочем, экс-игрок сборной Англии не сможет дебютировать в MLS до 10 июля, когда откроется трансферное окно.

Скорее всего, дебют Руни состоится спустя четыре дня после открытия трансферного окна, когда «Ди Си Юнайтед» проведет матч против «Ванкувер Уайткэпс» на своем новеньком стадионе Audi Field, вмещающем 20 тысяч зрителей. 0