Канте: У нас нет предпочтений, с кем играть в плей-офф ЧМ

Полузащитник сборной Франциизаявил, что игроки его команды не имеют предпочтений относительно соперника по 1/8 финала чемпионата мира.

Французы во вторник на стадионе «Лужники» в Москве сыграли вничью со сборной Дании (0:0) и вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе C.

«Я ценю, что меня назвали лучшим игроком матча, но это не самое главное. Нам надо было закончить группу на первом месте, мы сделали это, играя против очень дисциплинированной команды.

Дальше все будет зависеть от того, с кем мы будем играть. Предпочтений у нас нет. Сегодня мы понимали, что достаточно набрать одно очко.

Было сложно играть против сборной Дании, искать лазейки. Мы провели правильные замены», — цитирует Канте «Р-Спорт».

В 1/8 финала «Трехцветные» встретятся со второй командой квартета D, в котором выступают сборные Хорватии, Аргентины, Нигерии и Исландии. 0