Фалькао: Победа над Польшей состоялась благодаря поддержке всей страны

Нападающий сборнойпрокомментировал победу над командой(3:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

«Эта победа состоялась благодаря поддержке всей страны, Бога, и мы надеемся, что болельщики насладились этой игрой. Результат матча превзошёл наши ожидания. На трибуне были мои родные. Вся моя семья помогла мне осуществить мечту, сыграть на мундиале и победить сегодня.

Я мечтал забить гол, и это случилось. Доволен победой, игрой команды, всеми футболистами. И, конечно, очень рад, что мне удалось забить. Я с самого детства ждал этого момента. Очень долго ждал», – цитирует AFP Фалькао.

В матче заключительного тура сборными Колумбии и Сенегала, который состоится 28 июня в Самаре, поспорят за выход в 1/8 финала.