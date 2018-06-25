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    Фалькао: Победа над Польшей состоялась благодаря поддержке всей страны

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    Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао прокомментировал победу над командой Польши (3:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Радамель Фалькао
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    «Эта победа состоялась благодаря поддержке всей страны, Бога, и мы надеемся, что болельщики насладились этой игрой. Результат матча превзошёл наши ожидания. На трибуне были мои родные. Вся моя семья помогла мне осуществить мечту, сыграть на мундиале и победить сегодня.

    Я мечтал забить гол, и это случилось. Доволен победой, игрой команды, всеми футболистами. И, конечно, очень рад, что мне удалось забить. Я с самого детства ждал этого момента. Очень долго ждал», – цитирует AFP Фалькао.

    В матче заключительного тура сборными Колумбии и Сенегала, который состоится 28 июня в Самаре, поспорят за выход в 1/8 финала.

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