Заболотный поздравил Черчесова и назвал его молодцом

Нападающий «Зенита»прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018.

«Конечно, впечатлила игра сборной России. Я очень сильно их поддерживаю, ребята справились с колоссальным давлением СМИ, перебороли весь негатив своей работой и самоотдачей.

Я думаю, они заслужили быть на том месте, на котором сейчас находятся. Поздравляю их с выходом из группы и желаю, чтобы в 1/8 они сыграли с той же самоотдачей и победили.

Перед турниром Черчесов наигрывал другой состав? Ну, это его замысел. Либо он блефовал, либо все так и должно было быть. В любом случае все сложилось удачно, и я присоединяюсь к многочисленным поздравлениям в его адрес. Он молодец!», — приводит слова Заболотного официальный сайт «Зенита».