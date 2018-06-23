Лихтштайнер: Шакири — не проблема, проблему создают другие

Сборные Швейцарии и Сербии (2:1) имели равные шансы на победу в очной встрече на чемпионате мира, заявил защитник швейцарской сборной

Штефан Лихтштайнер и Джердан Шакири GettyImages 1500 Бесплатная ставка Забрать!

«На старте турнира у нас получились две разные игры. Сербы одного уровня с нами, и был сложный, равный матч, где каждый мог победить. Бразильцы выше классом остальных команд в группе, здорово, что мы смогли сравнять счет в матче с ними неделю назад», — цитирует Лихтштайнера ТАСС.

Также Лихтштайнер прокомментировал жест, показанный после забитого гола его товарищем по команде Джерданом Шакири. Уроженец Косова сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

«В Швейцарии много игроков, которые играют с двумя паспортами, и Шакири один из них. Мы знаем, что была война, много сложностей в отношениях между странами бывшей Югославии. Для нас, футболистов, это не проблема. Проблему создают другие, извне. Шакири — один из наших лучших игроков, и мы его поддерживаем в любом случае», — добавил защитник.