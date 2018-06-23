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    Сербы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово

    Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Скандалы Сборная Сербии Сборная Швейцарии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович прокомментировал поступок полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири, вышедшего на матч ЧМ-2018 против Сербии (2:1) в бутсах с изображением флага Косово.

    Джердан Шакири
    Джердан Шакири
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    По словам функционера, сербская сторона подаст протест на судейство матча, который обслуживал немецкий рефери Феликс Брих.

    «Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом.

    Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство матча. Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», – сказал Шурбатович, чьи слова приводит ТАСС.

    Напомним, что Шакири является уроженцем края, независимость которого Сербия не признает.

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