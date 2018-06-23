Сербы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово

Джердан Шакири
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По словам функционера, сербская сторона подаст протест на судейство матча, который обслуживал немецкий рефери Феликс Брих.
«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом.
Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство матча. Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», – сказал Шурбатович, чьи слова приводит ТАСС.
Напомним, что Шакири является уроженцем края, независимость которого Сербия не признает.