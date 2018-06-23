Сербы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербиипрокомментировал поступок полузащитника сборной Швейцарии, вышедшего на матч ЧМ-2018 против Сербии (2:1) в бутсах с изображением флага Косово.

По словам функционера, сербская сторона подаст протест на судейство матча, который обслуживал немецкий рефери Феликс Брих.

«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом.

Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство матча. Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», – сказал Шурбатович, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Шакири является уроженцем края, независимость которого Сербия не признает.