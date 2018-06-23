Идову: Муса заслуженно получил лучшего игрока матча

Защитник сборной Нигериипрокомментировал победу над Исландией (2:0) и поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины.

«Муса заслуженно получил лучшего игрока матча. В случае с первым голом очень технично остановил мяч и забил. Со вторым — просто убежал и дальше здорово разобрался: спокойно уложил вратаря, еще подождал, увидел свободный уголочек и пробил. Конечно, Ахмед красавчик.

Во втором тайме мы сходу начали нагнетать и забили первыми. Это освободило нам руки. Когда для Мусы остается пространство — это его хлеб.

Если англичане смотрели эту игру, то видели, какой это достойный футболист. Ахмед спокойно способен там (в чемпионате Англии) выступать.

Как остановить Месси? Стечение обстоятельств, что Лео еще не забил. С Исландией он не реализовал пенальти. С Хорватией — да, моментов Месси не получил. Но хорваты сыграли очень грамотно. Центр у них просто топовый, контролировал всю игру. Думаю, мы сможем сыграть против Месси так же. У нас отличные защитники. Главное — не давать Лео свободные зоны. Иначе он разгуляется и начнет наказывать за это», — приводит слова Идову Sport24.