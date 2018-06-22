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    Рамирес: Коста-Рика выложилась по максимуму, но Бразилия играет прекрасно

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    Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прокомментировал поражение от сборной Бразилии во втором туре группового этапа ЧМ-2018.

    Оскар Рамирес
    Оскар Рамирес
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    «Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру соперника. В первом тайме мы создавали хорошие моменты, комбинировали, пытались устранить преимущества противника. Мы знаем, что бразильцы играют в футбол прекрасно. Но наши игроки делали все возможное, хорошо защищались. Как только появлялась возможность подойти к чужим воротам, мы это делали.

    Давайте не забывать, что мы играли против второй команды мира. Нам противостояли гениальные футболисты, давайте говорить открыто. Мне кажется, мы разумно построили игру и выложились по максимуму», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

    «ВАР — это интересная вещь. Видеоарбитры иногда нарушают динамику игры, но мы уделяем этому слишком много внимания. Судья принял решение в нашу пользу, это хорошо, но надо еще проверять ВАР. Надо смотреть, как это будет влиять на темп игры», — также отметил тренер.

    Напомним, Коста-Рика проиграла Бразилии со счетом 0:2, оба раза пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

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