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    Диего КостаС Испанией можно играть. Доказано Ираном
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    Короче, ЧМ. 20 и 21 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Марокко Сборная Испании Футбол Испании Сборная Ирана Сборная Уругвая Сборная Саудовской Аравии Сборная Дании Сборная Австралии Сборная Аргентины Сборная Хорватии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Перу Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Что вчера?

    Менее суток Денис Черышев был в роли лучшего бомбардира домашнего чемпионата мира — 20 июня его обскакал парень в белоснежной футболке.

    Сборная Португалии оказалась сильнее марокканцев — 1:0 (фото, видео). Капитан номинальных хозяев Криштиану Роналду замкнул подачу уже на 4-й минуте и с 85-ю голами за спиной обошел легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча), став лучшим бомбардиром европейских сборных в истории. Хотя до Али Даеи еще далеко — у того 109 мячей. Во втором тайме марокканцы выглядели интереснее и чаще атаковали, вот только забить не смогли. Теперь их дела плачевны — два поражения после двух матчей.

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  • Убедил только Роналду. Португалия с трудом выстояла под натиском Марокко

    • Уругвай огорчил Саудовскую Аравию благодаря «бомбе» Луиса Суареса — 1:0 (фото, видео). Аравийцы — не такое уж дно. Именно такой вывод можно сделать по второму мпоединку этой команды на ЧМ. Ну а сам матч выдался на редкость скучнейшим. От своей игры даже сами уругвайцы не кайфовали, а Кавани просто начал беситься. Но главный итог — Россия официально в 1/8 финала ЧМ-2018.

  • Хочу знать больше!
  • Уругвай играет скучно, но обольщаться России не стоит

    • Испанцы долго запрягали и не без проблем разобрались с Ираном — 1:0. Команда, в которой оркестром руководит Сердар Азмун, воздвигла непроходимые редуты на пути испанских кудесников мяча, но этого оказалось недостаточно даже для ничьей — иранский бетон пробил Диего Коста (фото, видео).

    Это всё?

    Нет, друзья. Самое важное — после победы Уругвая над Саудовской Аравией (1:0) сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Последний раз подобное удавалось еще во времена СССР – 32 года назад, на ЧМ-1986. Браво, команда! Браво, тренер! Кто вам больше нравится в 1/8 – Испания или Португалия?

    Что сегодня?

    Дания — Австралия. Австралия казалась беспросветным аутсайдером группы, но в матче с Францией выглядела бодренько. Но одно дело — когда ты андердог и на тебя ничто не давит, и совсем другое — когда тебе нужно побеждать. Включаем трансляцию в 15:00.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Франция — Перу. Начало игры – 18:00. Перуанцам очень не везло в стартовом матче с датчанами. Они запороли совершенно немыслимые шансы и не реализовали пенальти. Получится ли сделать это против Франции, у которой мощный состав, но при этом оборона не столь надежна? Начало матча — в 18:00.

    Аргентина — Хорватия. Месси, Месси, Месси. Хорваты, конечно, не будут закрываться так, как это делали исландцы, и у Аргентины в целом и Месси в частности будет чуть больше свободы. Но поможет ли ей это? Начало встречи — 21:00.

  • Помогите сделать ставку!
  • Прогнозы: Дания — Австралия, Франция — Перу, Аргентина — Хорватия

    • Кстати, где смотреть?

    Дания — Австралия — Матч ТВ, 14:45
    Франция — Перу — Матч ТВ, 17:45
    Аргентина — Хорватия – Первый канал, 20:40

  • Это всё интересно, хочу ещё!
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    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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