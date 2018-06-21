Короче, ЧМ. 20 и 21 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Менее суток Денис Черышев был в роли лучшего бомбардира домашнего чемпионата мира — 20 июня его обскакал парень в белоснежной футболке.

Сборная Португалии оказалась сильнее марокканцев — 1:0 (фото, видео). Капитан номинальных хозяев Криштиану Роналду замкнул подачу уже на 4-й минуте и с 85-ю голами за спиной обошел легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча), став лучшим бомбардиром европейских сборных в истории. Хотя до Али Даеи еще далеко — у того 109 мячей. Во втором тайме марокканцы выглядели интереснее и чаще атаковали, вот только забить не смогли. Теперь их дела плачевны — два поражения после двух матчей.

Мне этого мало! Убедил только Роналду. Португалия с трудом выстояла под натиском Марокко

Уругвай огорчил Саудовскую Аравию благодаря «бомбе» Луиса Суареса — 1:0 (фото, видео). Аравийцы — не такое уж дно. Именно такой вывод можно сделать по второму мпоединку этой команды на ЧМ. Ну а сам матч выдался на редкость скучнейшим. От своей игры даже сами уругвайцы не кайфовали, а Кавани просто начал беситься. Но главный итог — Россия официально в 1/8 финала ЧМ-2018.

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Испанцы долго запрягали и не без проблем разобрались с Ираном — 1:0. Команда, в которой оркестром руководит Сердар Азмун, воздвигла непроходимые редуты на пути испанских кудесников мяча, но этого оказалось недостаточно даже для ничьей — иранский бетон пробил Диего Коста (фото, видео).

Это всё?

Нет, друзья. Самое важное — после победы Уругвая над Саудовской Аравией (1:0) сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Последний раз подобное удавалось еще во времена СССР – 32 года назад, на ЧМ-1986. Браво, команда! Браво, тренер! Кто вам больше нравится в 1/8 – Испания или Португалия?

Что сегодня?

Дания — Австралия. Австралия казалась беспросветным аутсайдером группы, но в матче с Францией выглядела бодренько. Но одно дело — когда ты андердог и на тебя ничто не давит, и совсем другое — когда тебе нужно побеждать. Включаем трансляцию в 15:00.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Франция — Перу. Начало игры – 18:00. Перуанцам очень не везло в стартовом матче с датчанами. Они запороли совершенно немыслимые шансы и не реализовали пенальти. Получится ли сделать это против Франции, у которой мощный состав, но при этом оборона не столь надежна? Начало матча — в 18:00.

Аргентина — Хорватия. Месси, Месси, Месси. Хорваты, конечно, не будут закрываться так, как это делали исландцы, и у Аргентины в целом и Месси в частности будет чуть больше свободы. Но поможет ли ей это? Начало встречи — 21:00.

Кстати, где смотреть?

Дания — Австралия — Матч ТВ, 14:45

Франция — Перу — Матч ТВ, 17:45

Аргентина — Хорватия – Первый канал, 20:40

Это всё интересно, хочу ещё! Дневник ЧМ-2018. Первые вылетевшие, симулянт Пепе и рекорд Роналду

Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут.

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