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    Тренер Коста-Рики: Система VAR немного замедляет игру на ЧМ

    Сборная Коста-Рики Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR), которая применяется на чемпионате мира в России, несколько замедляет игру.

    Система видеопомощи арбитрам
    Система видеопомощи арбитрам
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    • «Был момент, когда целая минута ушла на то, чтобы определить, что было в игре, что случилось в том или ином эпизоде.

    Есть и полезные моменты в VAR. Главное, чтобы мы чувствовали матч. VAR немного замедляет игру», — цитирует Рамиреса «Р-Спорт».

    После использования системы VAR в нескольких матчах чемпионата мира были назначены пенальти, в игре сборных Испании и Ирана арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборные Коста-Рики и Бразилии сыграют во втором туре чемпионата мира в Санкт-Петербурге 22 июня.

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