Тренер Коста-Рики: Система VAR немного замедляет игру на ЧМ

Главный тренер сборной Коста-Рикизаявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR), которая применяется на чемпионате мира в России, несколько замедляет игру.

«Был момент, когда целая минута ушла на то, чтобы определить, что было в игре, что случилось в том или ином эпизоде.

Есть и полезные моменты в VAR. Главное, чтобы мы чувствовали матч. VAR немного замедляет игру», — цитирует Рамиреса «Р-Спорт».

После использования системы VAR в нескольких матчах чемпионата мира были назначены пенальти, в игре сборных Испании и Ирана арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборные Коста-Рики и Бразилии сыграют во втором туре чемпионата мира в Санкт-Петербурге 22 июня.