ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеле в объятиях партнеров после победы в финале ЧМ-1970Кто к нам с мячом придет? Бразилия
    Короче, ЧМ. 20 и 21 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 15:48
    • Дания и Австралия играют вничью после первого тайма
  • 15:44
    • Кудряшов: Важно побеждать в каждом матче
  • 15:23
    • СМИ: «Ювентус» увеличил предложение по Головину
  • 14:20
    • Дания — Австралия: стали известны стартовые составы
    Все новости спорта

    СМИ: «Ювентус» увеличил предложение по Головину

    Трансферы Футбол России Сборная России ЦСКА РФПЛ Ювентус Футбол Италии Серия A Календарь РФПЛ
    «Ювентус» увеличил предложение по трансферу полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как сообщает Tuttosport, московский клуб уже отклонил предложение в размере 18 миллионов евро, после чего «Ювентус» предложил «армейцам» 20 миллионов, а также бонусы и процент от дальнейшей перепродажи.

    Ранее сообщалось о том, что ЦСКА хочет получить за Головина 25 миллионов евро.

  • «Ювентус» сделал официальное предложение по Головину
  • Читайте по теме

    • Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «армейцев» 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России Головин забил гол и отдал две голевые передачи в двух матчах.

  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 июня
  • 18/06/2018 в 12:47
    •
  • Прогноз
  • Аргентина — Хорватия
  • 2,05
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Названы лучшие автомобильные марки и модели 2018 годаСамые надёжные внедорожники, пикапы и минивэны
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция не ограничится одним голом
  • Франция — Перу. Прогноз и ставки
  • 1,87
    •
  • Французы реабилитируются после посредственного старта
  • Франция — Перу. Прогноз и ставки
  • 2,04
    •
  • Месси откроет счет голам на ЧМ-2018
  • Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2,05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей Василевский остался без «Везины». НХЛ вручила призыГлавными триумфаторами церемонии стали представители «Вегаса» 07:260
  • 10:48
    • Львы и достопримечательности: «Енисей» представил форму на сезон в РФПЛ
  • 16:15
    • Неймар будет готов сыграть против Коста-Рики
  • 16:01
    • Агент: У Венгера не срослось с двумя клубами
    Сезон-мечта Салаха завершился кошмаром Футбол Салах потерпел неудачу на ЧМ-2018 еще в КиевеРеакция прессы на фиаско Мохамеда Салаха и сборной Египта в матче против России Вчера в 17:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Погба против Фарфана в Екатеринбурге
  • 9,10
    •
  • 15:12
    • Мама Месси: Лео плачет из-за критики
  • 13:35
    • Веснина снялась с Уимблдона
  • 13:16
    • СМИ: за выход в 1/8 финала ЧМ сборная России получит 12 млн долларов
    Фотогалерея ЧМ-2018. Иран — Испания 0:1В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Испания в упорном поединке с командой из Ирана одержала победу с минимальным счетом. Гол в ворота иранцев забил Диего Коста Вчера в 23:22
  • 12:32
    • Экс-игрок «Спартака» продолжит карьеру в Азии
  • 12:20
    • «Ювентус» анонсировал трансфер полузащитника
  • 10:14
    • В России исчез еще один футбольный клуб
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие