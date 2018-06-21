СМИ: «Ювентус» увеличил предложение по Головину

увеличил предложение по трансферу полузащитника

Как сообщает Tuttosport, московский клуб уже отклонил предложение в размере 18 миллионов евро, после чего «Ювентус» предложил «армейцам» 20 миллионов, а также бонусы и процент от дальнейшей перепродажи.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА хочет получить за Головина 25 миллионов евро.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «армейцев» 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России Головин забил гол и отдал две голевые передачи в двух матчах.