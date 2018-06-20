Годин доволен тем, что Уругвай вышел в плей-офф ЧМ

Защитник сборной Уругваявысказал мнение о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира против России.

В среду на «Ростов Арене» сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/8 финала.

«Все хорошо, я очень доволен. Доволен тем, что вышли в плей-офф. И теперь надо подготовиться к матчу с Россией, это тоже решающий матч.

Это чемпионат мира, матч был непростой, да и на мундиале не может быть простых матчей. Россия – непростой соперник, мы знаем, что это команда, которая отлично контролирует мяч.

В сегодняшнем матче мы держали все под контролем. Главное, что мы все сделали правильно и обошлись без желтых карточек», — цитирует Годин «Р-Спорт».

В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре подопечные Станислава Черчесова в матче за первое место встретятся с командой Уругвая (17:00 мск.).