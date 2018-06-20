Кавани: Вскоре встреча с Россией, нам предстоит много работать

Форвард сборной Уругваявысказал мнение о победе над командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу.

В среду на «Ростов Арене» сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/8 финала.

«Финал игры был активным, мы удовлетворены. Вскоре предстоит встреча с Россией, предстоит много работать. Дальше будем смотреть.

Была погода жаркая, это тоже повлияло на игру с Саудовской Аравией. Надеемся, в следующей игре не будет жары.

Соперник по 1/8 финала? Пока только один противник, с которым надо играть, готовимся к этому. А также исправляем ошибки и недочеты, которые были в игре с саудитами», – приводит слова Кавани ТАСС.

В следующем матче группового этапа уругвайцы 25 июня в Самаре сыграют с россиянами.