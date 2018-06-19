Лунев: Если бы зрители вели себя громче, мы сыграли бы еще лучше

Голкипер сборной Россиизаявил, что в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) болельщики вели себя не очень активно.

«Атмосфера в коллективе после победы спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше.

Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера, которая добавит нам сил. В "Лужниках" на матче с Саудовской Аравией она тоже была хорошей, но хотелось бы большего. Моментами можно было и вовсе уловить тишину, что удивительно для такого турнира, как чемпионат мира. Возможно, если бы зрители вели себя немного громче, мы сыграли бы еще лучше», — приводят слова Лунева «Известия».

«Нам все равно, кто будет играть в составе соперника. Мы всегда играем только на победу против любой команды. Хотим побеждать в каждой игре — неважно, товарищеская она или официальная. Приложим все усилия, чтобы выиграть, а дальше уже как пойдет», — добавил голкипер.

Сборной России предстоит сыграть с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).