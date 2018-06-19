Председатель судейского комитета РФСвысказал мнение о технологии видеоассистента (VAR), которая задействована на чемпионате мира-2018.

В РФПЛ пообещали внедрить систему VAR «в течение одного-двух лет» GettyImages 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Во встрече Дания — Перу была исправлена грубейшая ошибка гамбийского рефери Бакари Гассамы. Перуанской сборной была предоставлена возможность пробить пенальти, который арбитр по ходу игры не назначил.

В целом же какие-то выводы делать еще рано. У меня пока нет ответа на вопрос, почему в одних случаях система видеоповтора применяется, а в других нет. Самый показательный пример — гол, забитый испанцами в ворота сборной Португалии. Не буду утверждать, что в этом эпизоде было нарушение правил со стороны Диего Косты, но арбитру стоило посмотреть эпизод со стороны.

В судейском комитете мы уже создаем комиссию по применению новых технологий и обучению им арбитров. В течение одного-двух лет обязательно внедрим систему VAR и систему определения взятия ворот в чемпионате РФПЛ. Эту идею поддерживают и исполком РФС, и исполняющий обязанности президента Александр Алаев, и Виталий Мутко", — цитирует Левникова 'Спорт уик-энд'.