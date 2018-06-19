Кутепов: Мы были бы психами, если бы не чувствовали волнения

Защитник сборной Россиипризнался, что в первые минуты минуты матча против Саудовской Аравии (5:0) в действиях российских футболистов чувствовалось напряжение.

«Наверное, мы были бы психами, если бы не чувствовали волнения. Конечно, был мандраж. Все переживали, волновались. Но нам удалось забить быстрый гол, и это позволило немного выдохнуть. Дальше всё пошло уже своим чередом.

Мы просматривали матчи этой сборной, разбирали ее сильные и слабые стороны. Старались подготовиться по максимуму, а результат вы видели на табло. Настраивались только на победу. Здорово, что нам удалось реализовать все свои планы.

Египет? На чемпионате мира не бывает слабых соперников. В России собрались только самые достойные команды. Все преодолели серьезный путь, пройдя квалификационную стадию, и заслужили право оказаться здесь. На такие турниры, как чемпионат мира, просто так никто не попадает. Поэтому, к Египту мы будем готовиться так же внимательно и ответственно, как к Саудовской Аравии.

Первая игра уже прошла, и ее надо забыть. Сейчас у каждого из нас в голове — только предстоящая встреча с Египтом. Все мысли только о подготовке к ней. Мы можем побеждать и показывать хороший футбол.

Готовиться нужно всегда с максимальной отдачей. Не так важно, сыграет ли в матче конкретный игрок. Мы же будем противостоять команде, а не одному футболисту. Поэтому я отношусь нейтрально к вопросу о том, сыграет ли Салах против нас или нет», — цитируют Кутепова «Известия».