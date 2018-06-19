Колумбия — Япония: команды обменялись голами, южноамериканцы в меньшинстве

Сборныеиграют вничью (1:1) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира в России. Поединок проходит в

На третьей минуте поединка поле был вынужден покинуть колумбийский полузащитник Карлос Санчес, который сыграл рукой в штрафной площади своей команды. Арбитр назначил пенальти в ворота Колумбии, который реализовал Синдзи Кагава.

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Несмотря на превосходство в одного игрока, японцы не смогли полностью захватить инициативу, а Фалькао регулярно создавал трудности защите соперника. На 39-й минуте колумбийцы заработали штрафной, который исполнил Хуан Кинтеро — мяч прошел под стенкой, а вратарь спасти Японию не сумел.

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