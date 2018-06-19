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    Российский футбол идет в никуда, считает Бердыев

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    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев призвал руководство страны обратить внимание на футбол.

    Курбан Бердыев
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    «Шанс, что руководство страны после этого обратит внимание на футбол. Посмотрите, клубы закрываются. "Амкар" и "Тосно" пропадают. И таких команд будет много. Деньги ведь есть, вопрос лишь в организации. Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет. А если ничего не говорят и ему футбол не нужен, то клуб умрет.

    В Перми первым делом губернатор закрыл женскую баскетбольную команду. Куда прийти девочкам? Нет баскетбола. Сейчас тоже самое с футболом. Такой край оставили без клуба. Поэтому руководство страны должно понять, что футбол нужно развивать и поддерживать.

    Очень важно, чтобы провинция жила и ей надо помогать. Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба. Финансы – да, безусловно, но должна быть организация и она важнее всего. Можно и на улице играть – вспомните условия в СССР. Это какие-то шикарные условия что ли были? Играли, где попало и играли хорошо. Понятно, что время другое и условия должны быть другие.

    Для меня это самое важное. С нынешней позицией мы катимся вниз, российский футбол идет в никуда. Если будут исчезать клубы-доноры российского футбола, за МКАДом, то к чему мы придем? Чистых москвичей в московских клубах играет ведь четыре человека: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук из "Динамо".

    Остальные не из Москвы и пришли туда в 14 лет и позже. Азы они получали вне Москвы. И мы сейчас это все перечеркиваем! И закончится все тем, что в чемпионате России будут играть Москва и Московская область. Это как чемпионат Аргентины – Буэнос-Айрес и его пригород. То есть, это будут Москва, Химки, Тула, ближайшие областные города и, может быть, Санкт-Петербург, где добавят еще несколько команд. Вот этим все и закончится, если эта тенденция продолжится», — приводит слова специалиста «БИЗНЕС Online».

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