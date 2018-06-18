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    Мертенс отклонил предложения от «Шальке» и китайских клубов

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    Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не покинет итальянский клуб в летнее межсезонье, сообщает RMC.

    Дрис Мертенс
    Дрис Мертенс
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    Опция о выкупе контракта нападающего за 28 миллионов евро истекла 15 июня в полдень.

    Эту сумму готовы были заплатить «Шальке» и два китайских клуба – «Шанхай Шеньхуа» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако Мертенс отклонил все предложения, поскольку его семья довольна жизнью в Неаполе, а сам игрок не прочь поработать под руководством нового главного тренера Карло Анчелотти.

    Не исключено, что Мертенс продлит контракт с «Наполи» до 2023 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2020 года.

    В минувшем сезоне Мертенс провел 38 матчей в Серии А, забил 18 мячей и отдал 7 результативных передач.

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