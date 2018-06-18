Дзюба о жесте Черчесова: Тренер, видимо, обозначил, что понял меня

Форвард сборной Россиипрокомментировал жест со стороны наставника командыпосле гола в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (5:0).

После забитого мяча нападающий побежал к скамейке запасных, где его встретил Черчесов и отдал ему честь.

«Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Черчесов выпустит меня на поле.

Все ребята, конечно, рады тому, что нам удалось сделать. Но каждый здраво смотрит на вещи и понимает, что мы только в самом начале пути. Теперь все мысли о следующей игре с Египтом.

Согласен, Египет, затем Уругвай — соперники с каждым разом все сильнее и сильнее. Хотя, может быть, в этом плане даже лучше, что движение такое поступательное. Нам будет проще приспособиться и подготовиться к каждой следующей игре.

Болельщики? Могут, конечно, болеть и сильнее, но все равно атмосфера была отличная. Мы очень довольны тем, как нас поддержали. Это была только первая игра. Уверен, с каждым последующим матчем болельщики будут все громче и громче. Но вообще все было очень атмосферно: музыка, выход команд на поле, гимны. Это очень заряжало и давало эмоций», – сказал Дзюба «Известиям».