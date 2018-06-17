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    Агент: Бадель станет хорошим приобретением для «Зенита»

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    Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал возможный переход полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя в «Зенит».

    Милан Бадель
    Милан Бадель
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    «Это очень хороший игрок. Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, что это будет хорошее приобретение для "Зенита", — цитирует Спинози "Спорт-Экспресс".

    По информации издания, 29-летний Бадель может подписать трехлетний контракт с "сине-бело-голубыми".

    Бадель, который попал в заявку хорватской сборной на ЧМ-2018, выступал за "Фиорентину" с 2014 года. Ранее он также играл за "Гамбург", "Локомотиву" и загребское "Динамо".

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