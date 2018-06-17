Агент: Бадель станет хорошим приобретением для «Зенита»

Известный итальянский агентпрокомментировал возможный переход полузащитника

«Это очень хороший игрок. Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, что это будет хорошее приобретение для "Зенита", — цитирует Спинози "Спорт-Экспресс".

По информации издания, 29-летний Бадель может подписать трехлетний контракт с "сине-бело-голубыми".

Бадель, который попал в заявку хорватской сборной на ЧМ-2018, выступал за "Фиорентину" с 2014 года. Ранее он также играл за "Гамбург", "Локомотиву" и загребское "Динамо".