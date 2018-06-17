Джано надеется вернуться в строй к началу августа

Полузащитник «Спартака»рассказал о восстановлении после травмы.

Хавбек получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче между национальными командами Грузии и Литвы (4:0), который состоялся весной этого года.

«В отпуске не отдыхал, а тренировался. Поеду на сборы, но буду работать по индивидуальной программе. Врачи обещают, что в конце июля — начале августа уже восстановлюсь полностью.

У меня была травма, потом восстановился, а сейчас опять травма. Очень переживаю по этому поводу, думал об этом, потому что хочу играть и доказать, что достоин выступать за "Спартак".

Сейчас я полностью перестроился на футбол и буду делать все, чтобы всех порадовать», — приводит слова Джано официальный сайт «Спартака».