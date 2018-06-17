ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич (в центре) принимает поздравленияСтандартная победа Хорватии
    Короче, ЧМ. 16 и 17 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 12:52
    • Салах тренируется без ограничений
  • 12:33
    • Дзагоев рассказал о шансах сыграть на ЧМ-2018
  • 11:51
    • Жирков вернулся в общую группу сборной России
  • 11:11
    • Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург
    Все новости спорта

    Джано надеется вернуться в строй к началу августа

    Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о восстановлении после травмы.

    Джано Ананидзе
    Джано Ананидзе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хавбек получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче между национальными командами Грузии и Литвы (4:0), который состоялся весной этого года.

    «В отпуске не отдыхал, а тренировался. Поеду на сборы, но буду работать по индивидуальной программе. Врачи обещают, что в конце июля — начале августа уже восстановлюсь полностью.

    У меня была травма, потом восстановился, а сейчас опять травма. Очень переживаю по этому поводу, думал об этом, потому что хочу играть и доказать, что достоин выступать за "Спартак".

    Сейчас я полностью перестроился на футбол и буду делать все, чтобы всех порадовать», — приводит слова Джано официальный сайт «Спартака».

  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Не день Месси и пенальтисты-рекордсмены
  • 02:04
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Швейцария
  • 1,58
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч кмТоп-10 автомобилей, имеющих двигатель другого производителя
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия не проиграет Коста-Рике
  • Коста-Рика — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Лёв пощупает Мексику и сделает ей укол
  • Германия – Мексика. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
  • Забить «орлам» вполне реально
  • Германия – Мексика. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Магия Месси не сработала против ИсландииРеакция спортивных СМИ на конфуз Аргентины в стартовом матче ЧМ-2018 Вчера в 19:430
  • 08:13
    • Дель Боске: Неинтересно искать виновных в ситуации с Лопетеги
  • 07:22
    • Чорлука хотел бы сыграть с Россией в плей-офф ЧМ-2018
  • 07:08
    • У Идову есть предложения от зарубежных клубов
    Станислав Черчесов Футбол Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к ЕгиптуСборная России продолжает активную подготовку ко второму матчу на домашнем чемпионате мира 00:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ударный старт «селесао»
  • 9,26
    •
  • 12:20
    • Бухаров отправится на сбор с клубом РФПЛ
  • 12:04
    • Медведева прибыла в Торонто для работы с новым тренером
  • 11:35
    • Джано надеется вернуться в строй к началу августа
    Поль Погба Футбол Дешаму надо что-то делатьТяжелая победа сборной Франции над Австралией на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:300
  • 11:21
    • Сборная Франции сыграет с молодежной командой «Спартака»
  • 10:06
    • Срна согласился перейти в «Кальяри»
  • 09:55
    • Экс-игрок «Кливленда» арестован за вооруженное ограбление
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие