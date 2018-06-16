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    Британские СМИ сравнили фанаток сборных России и Саудовской Аравии

    Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Болельщики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Британский таблоид Daily Mail сравнил внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче открытия чемпионата мира 2018 года.

    Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран
    Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран
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    Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион в топах с национальной символикой, лица болельщиц украшал макияж. На женщинах из Саудовской Аравии, в свою очередь, были одеты паранджа или хиджаб, лица поклонниц футбола прикрывали зеленые шарфы или медицинские маски.

    Напомним, что женщинам из Саудовской Аравии только в январе разрешили смотреть футбол на стадионах.

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