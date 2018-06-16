Британские СМИ сравнили фанаток сборных России и Саудовской Аравии

Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран
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Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион в топах с национальной символикой, лица болельщиц украшал макияж. На женщинах из Саудовской Аравии, в свою очередь, были одеты паранджа или хиджаб, лица поклонниц футбола прикрывали зеленые шарфы или медицинские маски.
Напомним, что женщинам из Саудовской Аравии только в январе разрешили смотреть футбол на стадионах.
The two faces of the World Cup: Glamorous Russians share stands with Saudi fans in veils https://t.co/kcA7iPqU7b— Daily Mail Online (@MailOnline) 15 июня 2018 г.