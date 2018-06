Британские СМИ сравнили фанаток сборных России и Саудовской Аравии

Британский таблоид Daily Mail сравнил внешний вид болельщиц изна матче открытия чемпионата мира 2018 года.

Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион в топах с национальной символикой, лица болельщиц украшал макияж. На женщинах из Саудовской Аравии, в свою очередь, были одеты паранджа или хиджаб, лица поклонниц футбола прикрывали зеленые шарфы или медицинские маски.

Напомним, что женщинам из Саудовской Аравии только в январе разрешили смотреть футбол на стадионах.

