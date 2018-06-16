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    Очоа: У нас у всех есть огромное желание победить Германию

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    Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа заявил, что его команда настроена на результат в своем стартовом матче группового этапа чемпионата мира против Германии.

    Гильермо Очоа
    Гильермо Очоа
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    Действующие чемпионы мира немцы, выступающие в группе F, сыграют в воскресенье, 17 июня, в Москве со сборной Мексики.

    «У нас у всех есть огромное желание победить завтра. Вижу в глазах всех товарищей желание выйти на поле и взять три очка. Это наш стиль, наша стратегия.

    Мы знаем, что Германия без сомнения является фаворитом, надо всегда об этом помнить. Но для нас это ничего не меняет.

    Мы очень долго готовились к этому чемпионату и чувствуем, что готовы. Завтра мы сделаем все, что зависит от нас.

    В этом виде спорта команда играет как единый организм. Мы не выходим на поле отдельно друг от друга. Мы играем матч идеально, насколько это возможно — и в обороне, и в нападении.

    Если каждый из нас выложится на сто процентов, мы будем ближе к хорошему результату в этой игре», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

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