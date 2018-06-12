Широков: Если Головин проявит себя в Европе, то и у других появятся шансы

Бывший полузащитник сборной Россииподелился мнением о хавбеке национальной команды и ЦСКА

«Есть ощущение, что он очень здорово играет. Есть ли в нём что-то особенное? Смотря с кем сравнивать? С Месси?

Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него будет очень хорошее будущее.

Нас сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать.

Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание», — сказал Широков изданию «Чемпионат».