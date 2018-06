«Рейнджерс» перехватил у «Спартака» хорватского защитника

Защитник хорватского «Славен Белупо»продолжит карьеру в шотландском

Сегодня, 12 июня, 21-летний футболист, которым активно интересовался московский «Спартак», подписал четырехлетнее соглашение.

По данным СМИ, агент игрока встречался с представителями российского клуба, но так и не смог договориться о трансфере.

Катич выступал за «Славен Белупо» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 36 матчей в чемпионате Хорватии и отметился одним забитым мячом.

🗣️ Nikola Katić “When they told me Steven Gerrard wanted to take me, I told my agent I’d get my shoes on and run to Scotland!«

