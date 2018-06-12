Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы

Жеребьевка Лиги Европы
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О результатах жеребьевки сообщает официальный сайт УЕФА.
Результаты жеребьевки:
«Европа» (Гибралтар) – «Приштина» (Косово)
«Сан-Хулиа» (Андорра) – «Гзира» (Мальта)
«Энгордани» (Андорра) – «Фольгоре» (Сан-Марино)
«Б-36» (Фареры) – «Сент-Джозеф» (Гибралтар)
«Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Бала Таун» (Уэльс)
«Сефн Друидс» (Уэльс) – «Тракай» (Литва)
«Биркиркара» (Мальта) – «Клаксвик» (Фареры)
Первые матчи команды проведут 28 июня, ответные встречи состоятся 5 июля.
Отметим, что предварительный квалификационный раунд является нововведением УЕФА.