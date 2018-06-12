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    Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы 2018-2019. На данном этапе в борьбу вступают 14 клубов.

    Жеребьевка Лиги Европы
    Жеребьевка Лиги Европы
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  • О результатах жеребьевки сообщает официальный сайт УЕФА.

    Результаты жеребьевки:

    «Европа» (Гибралтар) – «Приштина» (Косово)
    «Сан-Хулиа» (Андорра) – «Гзира» (Мальта)
    «Энгордани» (Андорра) – «Фольгоре» (Сан-Марино)
    «Б-36» (Фареры) – «Сент-Джозеф» (Гибралтар)
    «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Бала Таун» (Уэльс)
    «Сефн Друидс» (Уэльс) – «Тракай» (Литва)
    «Биркиркара» (Мальта) – «Клаксвик» (Фареры)

    Первые матчи команды проведут 28 июня, ответные встречи состоятся 5 июля.

    Отметим, что предварительный квалификационный раунд является нововведением УЕФА.

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