Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы

Кто к нам с мячом придет? Франция

Фонтен и Платини, Зидан и Бартез, первый официальный гол чемпионатов мира, победа на ЧМ-1998 и фиаско на ЧМ-2002. История сборной Франции на чемпионатах мира по футболу