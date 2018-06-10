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    Салах: Еще не знаю, смогу ли сыграть с Уругваем

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    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах во время тренировки команды в Грозном в преддверии ЧМ-2018 рассказал о своем состоянии.

    Мохамед Салах с командой Египта прибыл в Грозный
    Мохамед Салах с командой Египта прибыл в Грозный
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  • «Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче.

    Слишком рано говорить о перспективах сборной Египта на чемпионате мира. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Сборная Египта выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

    Салах, выступающий за «Ливерпуль», получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3, 26 мая). Ранее сообщалось, что он может пропустить встречу с уругвайцами, но то точно будет готов к игре со сборной России.

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