Салах: Еще не знаю, смогу ли сыграть с Уругваем

Нападающий сборной Египтаво время тренировки команды в Грозном в преддверии ЧМ-2018 рассказал о своем состоянии.

Мохамед Салах с командой Египта прибыл в Грозный twitter.com/NigeriaNewsdesk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче.

Слишком рано говорить о перспективах сборной Египта на чемпионате мира. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Сборная Египта выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

Салах, выступающий за «Ливерпуль», получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3, 26 мая). Ранее сообщалось, что он может пропустить встречу с уругвайцами, но то точно будет готов к игре со сборной России.