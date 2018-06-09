Мама Миранчуков хотела «настучать» Вернблуму

, мама футболистов «Локомотива» и сборной России, рассказала, обсуждает ли с детьми игровые эпизоды.

«Когда в одном из матчей с ЦСКА Вернблум летел локтем в Алексея, конечно, хотелось вылететь на поле и настучать Понтусу! Я вообще не люблю грубости в футболе.

Был ли жесткий разговор после того, как Алексей нырял в игре с "Атлетико"? Мы обсуждаем и такие вещи, но я сначала всегда хочу услышать их мнение. Тогда Леша объяснял, что это было секундное решение. Но я все равно напоминаю, что столько камер вокруг – и надо хотя бы более изящно это делать. Хотя симуляции все равно не одобряю.

Что касается истории с провокацией игроков "Зенита", когда Алексей откинул мяч, то я так думаю, что ему просто нужно было в тот момент сделать что-то подобное. Был очень тяжелый матч, и таким поступком он себя немного заводил. Потому что по характеру он тихий и спокойный, а тогда требовались эмоции. Я потом, конечно, уточняла у него по поводу угроз от Дзюбы, но он сказал, что это все эмоции на поле. И никаких проблем с Артемом у них не было», — цитирует Елену Миранчук «Чемпионат».