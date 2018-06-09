Чеферин: Россия готова принять чемпионат мира

Александер Чеферин
fifa.com
«Россия готова принять чемпионат мира. Не сомневаюсь, что страна на высоком уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Организация чемпионата мира, как и чемпионата Европы, априори дает стране-хозяйке заряд энергии и приумножает страсть к футболу.
Тот факт, что в России появилось столько фантастических стадионов и тренировочных центров, дает возможность готовить больше игроков, используя площадки высочайшего уровня. Это великолепная возможность для повышения уровня футбола в России, в этом нет никаких сомнений», — цитирует президента УЕФА ТАСС.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.