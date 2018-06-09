Чеферин: Россия готова принять чемпионат мира

Президент УЕФАвысоко оценил готовность России к предстоящему чемпионату мира.

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«Россия готова принять чемпионат мира. Не сомневаюсь, что страна на высоком уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Организация чемпионата мира, как и чемпионата Европы, априори дает стране-хозяйке заряд энергии и приумножает страсть к футболу.

Тот факт, что в России появилось столько фантастических стадионов и тренировочных центров, дает возможность готовить больше игроков, используя площадки высочайшего уровня. Это великолепная возможность для повышения уровня футбола в России, в этом нет никаких сомнений», — цитирует президента УЕФА ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.