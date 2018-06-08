Агуэро хотел бы играть в «Манчестер Сити» до конца контракта

Нападающий «Манчестер Сити»заявил, что хотел бы отработать свой контракт с «горожанами», который истекает в 2020 году.

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Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец может вернуться в «Атлетико», за который выступал с 2006 по 2011 год.

«У нас хорошие отношения с Гвардиолой, он хорошо ко мне относится, и я рад, как завершился прошлый сезон. В клубе довольны моей игрой, а я доволен клубом и надеюсь, что отработаю свой контракт до конца и буду играть здесь до 2020 года», — приводит FourFourTwo слова Агуэро.

В завершившемся сезоне «горожане» заняли первое место в АПЛ и завоевали Кубок лиги.

Агуэро в 25 матчах АПЛ забил 21 гол.