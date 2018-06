Каземиро травмировал Фреда на тренировке сборной Бразилии

Полузащитник сборной Бразилиина тренировке национальной команды нанес травму хавбеку

Игрок «Реала» пошел в подкат и ногой попал в лодыжку новичка «Манчестер Юнайтед».

«У Фреда повреждена правая лодыжка, он уже начал восстановительные процедуры. Но боль пока не уходит. Пока рано ставить диагнозы. Надо подождать 24 часа», — цитирует Mirror одного из врачей сборной Бразилии.

Сборная Бразилии в групповом турнире чемпионата мира-2018 встретится с командами Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, «Спартак»).

Manchester United's newest recruit Fred suffers an ankle injury during training with Brazil 🚑 pic.twitter.com/rGlfjtlRFP